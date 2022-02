Villardora: incendio al Mannus Club, c’è la mano dei piromani?

È andato a fuoco un altro cumulo di rotoballe. Questa volta è toccato al maneggio del Mannus Club di Villardora, in via Sant’Ambrogio 46, dove nella mattinata di sabato 12 febbraio è bruciato un cumulo di fieno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino con la squadra 21 della centrale. Sul luogo dell’incendio anche le squadre dei volontari di Almese e Borgone-Sant’Antonino. Le fiamme hanno finito per arrecare danni anche ad alcune strutture vicino. Ma cos’è successo esattamente? «Al mattino i nostri dipendenti hanno iniziato a lavorare e hanno notato alcuni ragazzi sulle rotoballe: visto che sono scappati non hanno avuto tempo di verificare, ma dopo tre minuti esatti è scoppiato l’inferno - spiegano i titolari...

su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022