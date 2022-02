Caprie, addio al nuovo polo scolastico unico: il Pnrr stravolge i piani del Comune

Addio polo scolastico unico: un’apparente inversione di rotta rispetto alle intenzioni originarie della giunta Torasso, in realtà una scelta obbligata che ha costretto l’amministrazione comunale a fare di necessità virtù. A stravolgere i piani ci ha pensato il Pnrr, le cui linee-guida impediscono in sostanza l’edificazione ex novo consentendo soltanto progetti di demolizione e di ricostruzione sulla medesima superficie, a meno che non vi siano dal punto di vista idrogeologico comprovate criticità tali da non permettere di costruire in altro luogo. Non è però il caso di Caprie, che quindi ha dovuto definitivamente archiviare il progetto, già redatto l’anno scorso dalla Città metropolitana, per l’edificazione di un nuovo polo scolastico nell’ampia area verde all’incrocio tra viale...

su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022