Covid, il Piemonte torna in giallo. Positivi: in valli e cintura -34,75%

di MARCO GIAVELLI

Trascorse due settimane con numeri da “zona gialla”, il Piemonte consolida la sua posizione e da lunedì 21 febbraio, dopo un mese in arancione, può fare ufficialmente ritorno in giallo. Per quel che vale, nel senso che la suddivisione per colori ha ormai un valore puramente simbolico, che fotografa il livello epidemiologico della regione senza comportare per i cittadini alcun cambio di restrizioni, interamente collegate al sistema del Super green pass. In ogni caso è il segnale che la pandemia è in fase di decisa regressione, come testimoniano i dati a livello sia regionale, sia locale.

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio in Piemonte l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi è rimasto pressoché costante (0.58), mentre è migliorata l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che passa da 819,64 a 506,95. La percentuale di positività dei tamponi è scesa dal 19 al 17 per cento. Migliorano nettamente anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, che si abbassa dal 15,8 all’8,9 per cento (già da “zona bianca”), e quello dei posti letto ordinari, passato dal 26,4 al 20,8 per cento. «La curva del contagio e i ricoveri ospedalieri continuano a migliorare, da lunedì saremo gialli con dati che da oggi ci avvicinano già verso il bianco, ma continuiamo a essere responsabili e vacciniamoci», sottolineano il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi.

A livello zonale la curva prosegue la sua decrescita a ritmo pressoché costante, pur se leggermente inferiore rispetto alla scorsa settimana: secondo i dati della mappa Covid aggiornati a ieri, gli attualmente positivi in valli e cintura sono 4431 (-2360), per un calo settimanale pari al 34,75 per cento contro il 39,78 registrato sette giorni fa.

La valle di Susa è quella che fa registrare la diminuzione più marcata: 901 positivi (-555) con un ribasso del 38,12 per cento. In bassa valle sono 787: Avigliana 138 (-113), Bussoleno 71 (-29), Almese 70 (-46), Sant’Ambrogio 68 (-38), Susa 68 (-29), Condove 52 (-16), Sant’Antonino 43 (-29), Villardora 36 (-15), Caselette 33 (-18), Bruzolo 27 (-12), Rubiana 25 (-7), Caprie 24 (-30), Borgone 24 (-11), Vaie 22 (-11), Villarfocchiardo 19 (-21), San Giorio 13 (-24), Chianocco 13 (-17), Venaus 13 (-4), Chiusa San Michele 9 (-11), San Didero 8 (-6), Mattie 5 (-9), Novalesa 4 (-5), Mompantero 2 (-1).

In alta valle 114: Oulx 33 (-12), Bardonecchia 21 (-5), Sauze d’Oulx 14 (-3), Cesana 9 (-1), Meana 8 (-12), Gravere 7 (-9), Sestriere 7 (-1), Giaglione 5 (+3), Salbertrand 3 (-5), Exilles 3 (-2), Chiomonte 2 (-3), Sauze di Cesana 1 (-2), Moncenisio 1 (stabile), torna a zero Claviere (-1).

A seguire la cintura ovest con 1988 positivi (-1084) e un calo del 35,29 per cento in sette giorni: Rivoli 560 (-257), Collegno 545 (-266), Grugliasco 418 (-228), Pianezza 162 (-123), Alpignano 160 (-89), Rosta 64 (-22), Buttigliera 57 (-55), Villarbasse 22 (-44).

Quindi la cintura sud con 1220 casi (-592), per una diminuzione settimanale del 32,67 per cento: Orbassano 330 (-133), Piossasco 271 (-146), Rivalta 232 (-129), Beinasco 158 (-86), Volvera 115 (-54), Bruino 114 (-44).

Infine la val Sangone con 322 positivi (-129) e un ribasso del 28,60 per cento in sette giorni: Giaveno 190 (-62), Coazze 38 (-21), Trana 36 (-9), Sangano 33 (-23), Reano 14 (-12), Valgioie 11 (-2).

su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022