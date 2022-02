Exilles e Fenestrelle, un'alleanza Forte per puntare al Pnrr

Pare che la Regione abbia cambiato idea, ripensando alla destinazione dei fondi del Pnrr alla Palazzina di caccia di Stupinigi dopo i mugugni provenienti dalle valli. Così le altre eccellenze di architettura militare della provincia torinese, come il Forte di Fenestrelle e quello di Exilles, che fino a pochi giorni fuori sembravano irrimediabilmente tagliati fuori dalla distribuzione dei fondi europei per la ripartenza post-Covid, potrebbero tornare in lizza per una fetta della grossa torta europea. Ma soltanto stare ad aspettare le eventi sarebbe controproducente, così l’Unione montana Alta valle Susa, unitamente al Comune di Exilles, ha inviato una lettera con precise richieste sia al presidente della Regione Alberto Cirio che al sindaco metropolitano di Torino Stefano Lo Russo...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2021