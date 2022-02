Occupazione: il sistema scolastico non evolve con i ragazzi

Erano anni che le scuole non venivano occupate, quasi decenni. Dobbiamo risalire con la memoria fino al 2008, quando scoppiarono le proteste contro la riforma Gelmini. Eppure allora la mobilitazione era qualcosa di diverso da ciò a cui assistiamo in questi giorni. Il dissenso era trasversale tra generazioni e gradi scolastici diversi e c’era lo zampino dei partiti politici, allora all’opposizione, che avevano supportato quella lotta. Ma l’elemento caratterizzante era l’essere una protesta contro una questione precisa (la riforma), per quanto venissero sollevate questioni e problemi di ampio respiro. Oggi i plessi occupati solo nel torinese sono 26 e fanno della provincia di Torino il cuore pulsante della protesta. Una settimana fa i plessi occupati...

su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022