Un oro speciale per la valle di Susa con Clement Noël

È un’Olimpiade speciale, in tutti i sensi, per il Pian del Frais e per Bardonecchia. Nella notte fra martedì e mercoledì il gigante francese Clement Noël ha vinto la medaglia d’oro nello slalom speciale a cinque cerchi. Sesto nella prima manche, ha lasciato correre gli sci nella seconda ed ha compiuto una rimonta storica. Ma cosa c’entra il Frais con tutto questo? E che legame c’è con Bardonecchia? Beh, il campione di Val d’Isere aveva scelto proprio la stazione invernale chiomontina, insieme ad un gruppo di azzurri, per rifinire la preparazione olimpica, ad inizio febbraio, prima di prendere il volo per la Cina e per quella medaglia di metallo pregiato. E il capolavoro si è compiuto anche e soprattutto grazie al suo allenatore, Simone Del Dio, bardonecchiese...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022