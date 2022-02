Avigliana, il dolore di Nadia per la statuetta svanita nel nulla

«Non è una questione economica, è solo per il legame affettivo. Vorrei tanto che mi restituissero la mia scultura». Così dice Nadia Giuffrida a proposito della sua “Donna con bambino”, scultura sparita nel nulla, probabilmente rubata. L’artista è molto amareggiata per l’accaduto: «Quando crei un pezzo, ci lavori per giorni, fai lunghe riflessioni sui come realizzarlo, dedichi ore alla lavorazione del materiale con impegno e passione, fai correzioni, finiture, dettagli - racconta l’artista 51enne di Valgioie - Tutto questo crea un rapporto emotivo con quell’oggetto, un legame affettivo, perché vi hai riversato un po’ di te stesso. Vederselo portare via, produce una vera ferita emotiva...

Su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022