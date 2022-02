Condove: addio ad Armando Curzola, musicista e "gran ristoratore"

Un volto poliedrico, un artista alla sua maniera: anzitutto nella musica, la sua grande passione, ma anche nel mondo della ristorazione, dove per anni il suo nome è stato sinonimo di classe, di intrattenimento e perché no, di spettacolo. Armando Curzola se n’è andato sabato 19 febbraio all’età di 87 anni. In tanti ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di via Roma, hanno voluto stringersi attorno ai suoi famigliari per tributare l’ultimo abbraccio ad un uomo che proprio a Condove ha lasciato un segno indelebile della sua brillante carriera professionale. Quella Condove che tra l’altro, alla fine degli anni ’50, lo aveva fatto innamorare della valle di Susa, fino a diventare la sua terra adottiva. Nato il 26 settembre 1934 a Guarda Veneta, in provincia...

su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022