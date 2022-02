siamoinbolletta: l’appello a Draghi contro i rincari energia

Bollette salate, troppo salate, quelle che sono arrivate o stanno arrivando. I rincari dell’energia elettrica e del gas, tasse comprese, stanno diventando insostenibili e strozzano i consumatori, dalle famiglie alle imprese, passando per artigiani, commercianti e agricoltori. Non c’è nessuno che scappa alla pesante scure, nessuno che non ne stia sentendo il giogo, con la inevitabile conseguenza di segnare ogni attività. Nonostante lo stanziamento di 5,5 miliardi messi in campo dal Governo con l’ultimo decreto per tagliare il costo a carico delle famiglie nel secondo trimestre di quest’anno, sono in molti quelli che lamentano di aver dovuto già metter mano al conto in banca per attingere dai risparmi, quando ci sono, per coprire la spesa...

su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022