Susa, camerieri cercasi: zero risposte

Un corso gratuito per imparare i segreti del mestiere, poi il lavoro nel settore del catering di alto livello. Stagionale certo, ma con la possibilità per almeno un paio di persone di tramutare il contratto a tempo indeterminato. Candidati: zero. Da almeno un mese, da quando Bon Ton di Pietrini, azienda segusina leader nel catering per eventi e matrimoni, ha pubblicato sul proprio sito e sui social l’annuncio, non si è fatto vivo nessuno...

Su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022