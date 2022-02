Bussoleno: il cuore di Natalia diviso per l'Ucraina

Nella sua casa di via Mameli alle pareti c’è tanta Valsusa, con il poetico ed inconfondibile bianco e nero di Tino Aime. Ma il suo cuore in queste ore è a migliaia di chilometri, in Ucraina, dove la guerra stagnante nell’est delle autoproclamate repubbiche del Donbass e del Lugansk, sotto traccia ormai da otto anni, è deflagrata con l’attacco russo di ieri mattina. Natalia Abukanova ha 49 anni, è in Italia da due anni e mezzo, dove ha sposato un romagnolo-torinese, Claudio Zoffoli, con cui è venuta a vivere a Bussoleno. È originaria di Dnipro, terza città dell’Ucraina per importanza, quasi un milione di abitanti, in una regione a poche centinaia di chilometri dal fronte su cui dal 2014 si combatte una guerra sommersa e dove la lingua parlata è in prevalenza ancora il russo...

