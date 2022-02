Martedì 1° marzo tutti in marcia per la pace

"La guerra è una follia!”. E per dire “no” alla guerra in Ucraina, dopo l’attacco di mercoledì notte da parte della Russia, martedì 1° marzo bambini e adulti sono pronti a mettersi in marcia da Sant’Antonino a Villarfocchiardo per invocare la pace come unica strada alla risoluzione del conflitto armato. L’iniziativa è promossa dalle parrocchie e dai comuni di Sant’Antonino, Villarfocchiardo, Vaie, Borgone e San Didero, tutti facenti capo all’Istituto comprensivo Centopassi di Sant’Antonino, coinvolto direttamente dagli organizzatori. I protagonisti saranno infatti bambini e ragazzi delle scuole dei cinque comuni, invitati a partecipare portando con sé il proprio gioco preferito e un cartello che sensibilizzi alla pace. Il tutto avverrà simbolicamente...

su Luna Nuova di venerdì 25 febbraio 2022