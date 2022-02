Pianezza, la rinascita del centro passa dai motori elettrici

Nei prossimi tre-quattro anni il centro storico potrebbe cambiare volto. A partire dal Centro ricerche per la progettazione di motori elettrici innovativi per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento da 3 milioni e 450mila euro dal Ministero per lo sviluppo economico nell’ambito del Progetto pilota per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della zona ovest di Torino. E per realizzarlo l’amministrazione ha scelto di recuperare...

Su Luna Nuova di venerdì 25 febbraio 2022