Gravere: Rina Pelissero, la nonna dei record

Giovedì scorso ha tagliato il traguardo dei 109 anni. È la valsusina vivente più longeva, la seconda in Piemonte e la 41ª in Italia, e fra sei mesi potrebbe battere il record complessivo di longevità valsusina, ancora detenuto dalla giaglionese Maria Chiamberlando, che si era spenta a 109 anni e 6 mesi. Maria Caterina Pelissero, per tutti Rina, originaria della borgata Assiere di Meana e trasferitasi all’Arnodera di Gravere dopo il matrimonio con Gildo Brayda nel 1940, dove ha vissuto fino al 2021, da un anno è ospite di Casa Boretto a Susa, che pur con le restrizioni Covid ancora in atto, le ha organizzato una piccola festa con tanto di torta...

Su Luna Nuova di venerdì 25 febbraio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova