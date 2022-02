Fiamme su Pavaglione, montagna salvata dall'intervento aereo

Mentre dai metereologi non arrivano buone notizie, con l’alta pressione che insisterà sulle nostre valli ancora per almeno dieci giorni, regalandoci da oggi altre lunghe ore di vento, i boschi e le praterie valsusine continuano a bruciare. Inevitabile con questa siccità e la presenza di una o più mani incendiarie che girano per la valle. Stavolta anche senza la presenza di vento. Il fuoco è divampato intorno alle 15 di mercoledì poco distante dalla strada che da Chianocco si inerpica verso Pavaglione, a monte della borgata Combette, nella zona del Serpassè; ha trovato facile terreno di espansione nel sottobosco e nella pineta, salendo rapidamente lungo l’impervio, e per alcuni tratti inaccessibile, vallone del Prebech...

