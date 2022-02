Un caffè con... Umberto D'Ottavio, 40 anni di politica a tutto ovest

Umberto D’Ottavio, oggi lei è attivo in politica come presidente del Patto territoriale Zona Ovest, ma da quattro anni non ricopre più cariche elettive. Le manca questo “status”? «Sono diventato sindaco a 33 anni, so come ho fatto a diventarlo e mi sono ripromesso di non essere cacciato via, è giusto lasciare spazio ai giovani. Ho un mio riferimento culturale nel film “Caccia a Ottobre Rosso”: devi sapere quando fermarti, altrimenti vai a sbattere». A ripensarci oggi, che effetto le fa essere stato sconfitto nell’uninominale dalla deputata M5S Celeste D’Arrando? A parità di candidature, oggi lei probabilmente vincerebbe a mani basse in un collegio storicamente “rosso” come la zona ovest, ma all’epoca tirava un’altra aria… «Non mi sento di rimproverare la deputata Celeste D’Arrando, posso solo dire “non pervenuta”: sono stati un’invenzione e si sono fatti un giro di giostra. Quella...

su Luna Nuova di martedì 1 marzo 2022