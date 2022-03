La valle in marcia per la pace: martedì un migliaio al corteo

GUARDA IL VIDEO DELLA PARTENZA

GUARDA IL VIDEO DEL CORTEO

Bambini e ragazzi, davvero tanti. Con striscioni e cartelli preparati a mano, con bandiere arcobaleno della pace, bandiere e colori giallo-azzurro ucraini, ma soprattutto con la voglia di testimoniare che il “cessate il fuoco” è l’unica soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina. Insieme a loro tutti i comuni della bassa valle, rappresentati in fascia tricolore da sindaci, assessori o consiglieri, con in testa il presidente dell’Unione montana Valle Susa Pacifico Banchieri. È stata una vera marcia di valle per la pace, quella che martedì 1° marzo ha portato in strada circa un migliaio di persone da Sant’Antonino a Villarfocchiardo: un bel numero, considerando l’orario pomeridiano e la giornata lavorativa per gli adulti, più facile invece per giovani e giovanissimi, a...

su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022