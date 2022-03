Rivoli: Federica adesso ha trovato pace

Sapere finalmente dove riposerà la figlia, darle l’ultimo saluto. Un evento triste e doloroso che riapre ferite antiche, che ancora sanguinano. A dirlo è don Guido Garino, il parroco che ieri ha celebrato il rito funebre per Federica Farinella a 21 anni dalla scomparsa (avvenuta nel settembre del 2001) e ad un anno e mezzo dal ritrovamento dei suoi resti in un bosco vicino alla casa di famiglia, fra Chiusano e Montechiaro nell’astigiano. Le persone accorse nella chiesa San Giovanni Bosco di viale Carrù si sono strette attorno ai familiari: i fratelli Francesca e Lorenzo, la madre Graziella e il padre Francesco. Proprio lui era stato a dare la notizia sui social salutando la figlia con un post tenero e allo stesso tempo dolente, era stato lo stesso padre, esprimendo in...

su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022