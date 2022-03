Donne contro: anche oggi il grido potente per fermare la morte

Guerra. Una parola terribile, ieri come oggi, che evoca morte, distruzione, fame, terrore. Che annulla le speranze per il futuro. Che colora di grigio un cielo mai perennemente azzurro. Già, ieri come oggi. E in ogni tempo le donne si sono mobilitate contro la guerra, per difendere i loro figli, i loro mariti, i loro fratelli, i loro padri. La storia del 900, in questo 8 marzo che rappresenta la Giornata Internazionale “dedicata” alla donna, ci offre esempi significativi dell’essere contro la guerra che caratterizza il sentire delle donne di oggi. Le grandi guerre del 900 che coinvolsero il nostro Paese sono state sostanzialmente due: la Grande Guerra 1915/1918 e la Seconda Guerra Mondiale. In entrambe la voce delle donne fu una voce contro. Una voce che assunse un ruolo...

su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022