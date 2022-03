C’è anche l’Istituto comprensivo Francesco Gonin diretto da Sandra Teagno fra le quasi 40 scuole che hanno risposto all’appello del Sermig per raccogliere beni da destinare ai profughi ucraini. Vengono raccolti pasta, riso, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellate, tonno e carne in scatola e coperte...

Su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022