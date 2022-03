La transizione eco-montanara di Giaglione

La transizione ecologica può essere un termine - un po’ radical chic - con cui riempirsi la bocca senza poi tradurlo in atti materiali. Non mancano certo gli esempi, anche recenti. Ma può anche essere messa in pratica. Basta volerlo. A Giaglione, probabilmente prima ancora che questo termine diventasse trendly, a Torino come a Roma, da buoni montanari si sono affidati al fai da te, senza attendere leggi, regolamenti, decreti attuativi e via discorrendo. Da ormai tre anni l’amministrazione comunale, pochi mesi dopo la sua elezione, in collaborazione con la locale Associazione agricola, ha deciso di lanciare un appello ai cittadini per radunare in un solo luogo sfalci e potature per poi procedere alla cippatura meccanica...

