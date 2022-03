"Gruppo Solidarietà Valle Susa": quel legame speciale con Chernobyl

Se c’è qualcuno, alle nostre latitudini, ad avere un legame affettivo speciale con le terre dell’est europeo al centro della guerra tra Russia e Ucraina è il “Gruppo Solidarietà Valle Susa”. Il suo nome fin dal 2007, anno della sua nascita, è associato a Chernobyl e alle popolazioni colpite dal disastro nucleare del 1986, verso cui l’associazione da 15 anni offre progetti di accoglienza sul nostro territorio. «Per tanti bambini quello trascorso in Italia era l’unico mese all’anno in cui potevano fare davvero i bambini - racconta il presidente del Gruppo Solidarietà, Tarcisio Bruno - con i soggiorni in valle di Susa e val Sangone, abbiamo proseguito l’attività di accoglienza avviata da Legambiente subito dopo il disastro secondo uno schema...

su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022