Mompantero, rubano pane e focacce dal furgone

«Sono ancora incredula, non riesco a capacitarmi di come possa essere possibile un simile gesto». Maria Favro, dell’omonimo e storico panificio segusino, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è incredula di fronte al furto subìto nel primo pomeriggio di ieri, nel piazzale del santuario della Madonna del Rocciamelone a Mompantero. Dal suo furgone sono infatti stati rubati pane, focacce, torcetti, paste di meliga e altri biscotti. Dovevano essere consegnati nelle ore seguenti ad alcune rivendite torinesi, che si riforniscono da anni presso lo storico panificio segusino, ed invece hanno preso il volo, spariti nel nulla...

Su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022