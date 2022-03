Roberto, da Almese il "gancio-traino" pro Ucraina

L’Autoblok di Caprie si è scoperta, dall’oggi al domani, punto di riferimento in bassa valle di Susa per l’invio di aiuti umanitari alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra con la Russia. In tanti, animati da spirito di solidarietà, si stanno appoggiando in questi giorni all’azienda metalmeccanica di via Duca d’Aosta a Novaretto: ha iniziato Caprie, con la raccolta lanciata lo scorso week-end dallo Sportello solidale delle Società di mutuo soccorso di Caprie e Novaretto. Si è poi unita Villardora, che farà lo stesso tra sabato e domenica. Ora tocca a Condove, che ieri ha aperto la sua raccolta. Nel frattempo, oltre all’Autoblok, altre due aziende valsusine, la Mth e la Sam Trasporti di Almese, hanno dato la loro disponibilità a raccogliere beni e prodotti di prima necessità...

su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022