Villarfocchiardo, brucia la catasta di legna in giardino

Si sono protratte fino in serata le operazioni di bonifica dell’incendio che ieri pomeriggio ha bruciato completamente una grossa catasta di legno nel giardino di una villetta in strada privata del Biancone, quella che tutti in paese conoscono come “Stra ‘d le rue” e che congiunge, con lo storico e caratteristico selciato, la zona della farmacia, in via Nazionale, con l’antica fornace del Biancone...

Su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022

