S.Ambrogio: incendio ad un locale abbandonato, a fuoco un'auto

Incendio a Sant'Ambrogio, stasera, in corso Moncenisio, lungo la statale 25, per un incendio all’interno di un locale in disuso, un tempo occupato da un magazzino edile vicino all'ex discoteca Havana: sul posto sono intervenute diverse squadre del comando di Torino. All’interno vario materiale, anche un'autovettura in fiamme. Sul posto la squadra 21 e l’autobotte della sede centrale, la squadra volontaria di Avigliana e l’autobotte di Borgone-Sant'Antonino.