Bussoleno: i tulipani di Odessa contro la guerra

Tulipani. In lingua ucraina il suono è lo stesso che nell’idioma di Dante. A volte i fiori, con la loro forza colorata e profumata, sanno abbattere le barriere che gli uomini costruiscono e, probabilmente, continueranno ad innalzare. Ariana e Uliana, 8 e 6 anni, li hanno disegnati e colorati con le tempere in una mattina valsusina senza sole. Sono rosa, e sotto si dispiega il tricolore italiano. Da un lato il sole e la luna, giallo e azzurra, come la loro bandiera, dall’altro un cuore, «No, è amore». Ariana e Uliana sono tra i 13 profughi ucraini che per primi hanno varcato le porte del polo logistico della Protezione civile di via Cascina del Gallo a Bussoleno, nella giornata di sabato. Domenica pomeriggio sono stati seguiti da 20 soggetti fragili, orfani, ed altri ne...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022