Giaveno-Trana, tutta la valle in marcia per la pace

Molto partecipata “Una valle per la pace” organizzata dall’associazione Fuori di Clown, la marcia a sostegno della popolazione dell’Ucraina che si è tenuta domenica pomeriggio è che ha visto un corteo ci cittadini, rappresentanti delle associazioni e amministratori locali percorrere i 9 chilometri che separano la chiesa S.Maria del Pino di Coazze dall’Angelo della Pace di Giaveno, come pure la camminata tranese “In cammino per la pace con i nostri bambini”, e quella degli studenti giavenesi di lunedì mattina...

Su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022