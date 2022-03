Il bosco condiviso con un ettaro della collina morenica

La lotta ai cambiamenti climatici unisce le persone. Un esempio lo possiamo trovare alle porte della Valle di Susa, dove alcune associazioni stanno acquistando in modo condiviso un ettaro di bosco nella collina morenica di Rivoli. La loro collaborazione è stata avviata nel 2020 ed è stata ufficializzata il 26 giugno 2021, quando è nato il “Coordinamento per la salvaguardia della collina morenica Rivoli-Avigliana”, di cui fanno parte le associazioni Truc Bandiera, Pro Natura Torino e Rivoli, Fridays for future val Sangone, Legambiente Rivoli, Rivoli città attiva e Gruppo scout Rivoli 2. Per finanziare l’acquisto del bosco, la cui proprietà giuridica sarà di Pro natura Torino, il Coordinamento ha già concluso una campagna di crowfunding sulla piattaforma on line...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022