S.Ambrogio: incendio al deposito, è la terza volta

È ormai la terza volta (l’ultima pochi mesi fa) che si verifica un incendio all’interno del locale in disuso di corso Moncenisio un tempo occupato da un magazzino edile non distante dall’ex discoteca Havana, al confine tra Sant’Ambrogio e Avigliana, nei pressi del sovrappasso ferroviario, sul lato sinistro procedendo in direzione Avigliana. È accaduto di nuovo domenica 13 marzo intorno alle 19,30: sul posto sono intervenute la squadra 21 e l’autobotte del comando dei vigili del fuoco di Torino, la squadra dei volontari di Avigliana e l’autobotte di Borgone-Sant’Antonino, a cui si è aggiunto più tardi anche...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022