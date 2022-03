Sei giorni da Dnipro a Bussoleno per fuggire dalla guerra

Gli occhi raccontano bene l’odissea affrontata lungo mezza Europa per sfuggire alle bombe russe. Il suo aspetto è minuto, avvolta in quella tuta beige e con i lunghi capelli corvini raccolti nella coda di cavallo, ma gli eventi le hanno tirato fuori una grinta invidiabile, tanto da partire da Dnipro, la sua città nel centro dell’Ucraina, insieme ai due figli di 12 e 9 anni, per raggiungere l’Italia. Bussoleno per la precisione, dove da qualche anno risiede una delle sue amiche del cuore, che da ieri la ospita nella sua casa di via Mameli. Olga Oleksiuk, 36 anni, nella metropoli sulle rive del grande fiume che taglia in due il suo Paese lavorava come logopedista. I missili russi qui sono arrivati all’alba del 24 febbraio, quando hanno colpito l’aeroporto, poi soltanto negli ultimi giorni l’artiglieria e l’aviazione di Putin hanno intensificato il loro interesse per la zona, limitandosi però a colpire i sobborghi della città. Però Dnipro potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi strategici russi...

Su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022