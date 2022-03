Borgone: muore dopo un malore al volante

Ha fatto tutto da solo, finendo fuori strada e schiantandosi contro il muro di cinta di un’abitazione. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È stato con ogni probabilità un improvviso malore a causare l’incidente in cui martedì 15 marzo ha perso la vita Lorenzo Evettini, 66 anni, residente ad Exilles e originario dell’Alessandrino. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13,30 a San Valeriano, sul territorio comunale di Borgone, lungo l’ex statale 24 del Monginevro, nel breve rettilineo tra la curva al bivio per la frazione Molere e la rotonda all’incrocio con via Ponte Dora che porta verso Sant’Antonino. La dinamica è parsa subito abbastanza chiara ai soccorritori intervenuti sul posto: i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, i colleghi...

su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022