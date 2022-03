Giaveno-Orbassano, una carovana per aiutare i profughi

Giaveno, Rivalta, Orbassano, Udine, Przemysil in Polonia e ritorno. È il viaggio compiuto da una pattuglia di volonterosi, partiti venerdì scorso per unirsi alla carovana organizzata dal programma televisivo di Italia1 “Le iene” per portare solidarietà ai profughi ucraini che stanno lasciando il paese travolto dalla guerra. I volenterosi sono Simona Macsim di Giaveno, il cognato Luca Trapani che risiede a Rivalta, Marco Borgiattino di Orbassano, e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle orbassanese Andrea Suriani...

Su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022