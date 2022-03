In Cina pioggia di medaglie con lo sci grazie a Dario Capelli

Tre ori, dodici argenti e otto bronzi. Per un totale di 23 medaglie. È il bottino finale della nazionale cinese di sci alpino nei Giochi paralimpici di Pechino, che si sono chiusi domenica 13 marzo. Quasi un terzo dell’intero medagliere messo insieme dalla numerosa rappresentativa di casa in tutti gli sport invernali. Nella giornata di ieri il capo allenatore della selezione cinese, Dario Capelli, sauzino, ha fatto ritorno in valle di Susa. Senza nessun metallo pregiato certo, ma idealmente se le è messe al collo tutte, visto che sono il frutto di un lavoro durato oltre tre anni, di cui gli ultimi due, complice la pandemia, senza poter far ritorno nella sua Sauze d’Oulx, senza poter vedere dal vivo, ma soltanto attraverso uno schermo, la sua famiglia...

su Luna di venerdì 18 marzo 2022