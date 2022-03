"La mia foto alla Luna-Inverno": la doppietta di Fabio con la Rocca riflessa nel lago

«Subito non avevo nemmeno fatto caso che fosse un contest con dei premiati: stavo preparando un calendario con alcune foto di Caprie e ho pensato di inviarvela». E così Fabio Boggia, 45 anni, di Caprie, si ritrova ad essere il primo doppio vincitore del contest “La mia foto alla luna”: il suo scatto, “La Rocca Bianca innevata e il lago di Novaretto”, ha infatti ottenuto il primo posto in entrambe le classifiche, quella della giuria popolare e della giuria di qualità. «La foto - racconta Boggia, che nella vita lavora presso la ditta Savio di Chiusa San Michele come responsabile progettazione - risale all’inverno 2020-21, durante una nevicata nel periodo natalizio, e fa parte di un “progetto infinito” che prima o poi vorrei portare a termine: una raccolta di immagini...

Apprezzata tanto dal web quanto dalla giuria di qualità, la foto di Giovanna Candian esplora la magia dell’inverno passando dalle piume di un passerotto e dalla neve aggrappata ai sottili rami di un albero. «L’ho scattata qualche anno fa dopo una grossa nevicata - racconta l’autrice, 60 anni, di Condove - Sono uscita di casa e all’altezza di via XXV Aprile ho visto questo gruppo di passerotti sull’albero. Io sono una che fotografa d’istinto, non preparo le foto. Scatto e basta. Adesso con le macchine digitali è anche più facile». Che inverno rappresenta la sua foto? «Un inverno di tenerezza. Gli uccellini d’inverno fanno un po’ più fatica. Tutti quanti mi ricordano quelli che ogni mattina vedo nel mio praticello...

su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022