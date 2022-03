Rivoli, stop al degrado: abbattuta la palazzina ex Enel

Se avete visto alcuni lavori in corso Susa è perché sono iniziate in questi giorni le opere di demolizione dell’ex palazzina degli uffici dell’Enel, abbandonata da più di vent’anni. L’edificio si trova in corso Susa all’angolo con via Savarino ed è ormai in aria di demolizione ormai da molti anni, essendo ormai in disuso e lasciato a se stesso, con tanto di scritte e murales. La palazzina si trova nell’area denominata “Ex Enel”, ma non è di proprietà...

Su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022