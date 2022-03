S.Antonino, ancora un furto in via Vignassa

I ladri hanno colpito di nuovo in via Vignassa, anche stavolta in pieno giorno. Era successo lo scorso 25 gennaio nel condominio al numero civico 55, in un appartamento al piano rialzato: si erano portati via 6mila euro in contanti e alcuni monili in oro, approfittando di un momento in cui non c’era nessuno in casa. E verosimilmente, era stata la sensazione della famiglia coinvolta, qualcuno aveva tenuto d’occhio i loro movimenti. Un copione del tutto simile a quello avvenuto mercoledì 16 marzo nella villetta di via Vignassa 29, poco a valle del condominio finito nel mirino qualche settimana fa. Il furto è stato messo a segno in pieno pomeriggio, tra le 15 e le 17, quando in casa non c’era nessuno. «Io ero uscita - racconta la proprietaria Sandra Gioberto...

su Luna Nuova di venerdì 18 marzo 2022