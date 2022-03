L'azienda che non conosce crisi e coccola i dipendenti

All’inizio degli anni ‘70 è stata la prima laureata del settore cosmetico in Italia. Ha iniziato a produrre shampoo e bagnoschiuma per amici e parenti, utilizzando pentole e accessori della cucina di casa. Una passione che si è trasformata in lavoro e che ha portato Maria Grazia Reynaldi ad avviare un’attività cresciuta poi in modo esponenziale. Tanto che oggi la “Dottoressa Reynaldi srl” ha 75 dipendenti ed un fatturato che cresce del 25 per cento all’anno...

Su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022

