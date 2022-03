Rivoli, vandali in azione sulla pista di pattinaggio

A volte ritornano. Anzi, non se ne sono mai andati i vandali che si accaniscono sulla pista di pattinaggio coperta dei giardini Falcone a Cascine Vica. Da anni bersaglio di devastazioni di ogni genere, la struttura rasenta il degrado. E dire che è un punto di ritrovo importante, soprattutto per chi pratica in modo amatoriale e agonistico il pattinaggio in linea. È questo infatti il quartier generale del Rivoli Roller Time, società impegnata da oltre...

Su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022