Susa, la marcia per le vittime delle mafie si colora di arcobaleno

Ha indossato l’arcobaleno della pace e il gialloblu dell’Ucraina la marcia per ricordare i morti provocati dalle mafie andata in scena ieri mattina per la strade di Susa, in occasione della 27ª edizione della Giornata della memoria delle vittime di mafia, promossa dall’associazione Libera in collaborazione con l’istituto Enzo Ferrari di Susa. E non poteva essere altrimenti visti i venti di guerra che continuano a spirare sull’Europa, ora minata nel suo cuore...

Su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova