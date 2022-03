Villardora: schianto tra moto, scooter e trattore, un morto e un ferito

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Un uomo di 60 anni residente a Condove, Salvatore Ruocco, ha perso la vita oggi pomeriggio a Villardora in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 17 su via Cuminie, lungo l'ex statale 24, nel tratto fra le rotonde e lo svincolo autostradale di Avigliana Ovest. L'uomo stava viaggiando in sella ad una moto Honda Cbr 1000 in direzione Susa: l'esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Torino, ma stando alle prime ricostruzioni la moto si è schiantata contro il rimorchio di un trattore che si trovava in fase di manovra. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche uno scooter T-Max, condotto da un 54enne di Rivoli, che è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino in codice giallo. Per il 60enne condovese non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Illesa invece la conducente del trattore, una ragazza 28enne di Condove.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022