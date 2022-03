Chiusa S.Michele, nuovo marciapiede sulla statale 25: il dado è tratto

Sarà con ogni probabilità il 2023 l’anno buono per la costruzione del nuovo marciapiede sul lato sud di via Susa, lungo la statale 25: un intervento che l’amministrazione comunale ha in animo da tempo e che ora viaggia spedito verso la sua realizzazione. Nei giorni scorsi, nel salone polivalente di via General Cantore 14, si è svolto un doppio incontro pubblico con i cittadini interessati dall’opera sia in quanto residenti, sia come proprietari dei terreni: il primo martedì 22 marzo, per chi abita nel tratto dal civico numero 1 al 45, il secondo mercoledì 23, per i residenti dal 47 al 75. Il progetto definitivo presentato alla popolazione non è ancora stato approvato dalla giunta per tenere aperto un margine per eventuali modifiche: sarà possibile confrontarsi...

su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022