Villardora, scontro moto-trattore: un morto e un ferito grave

Avrebbe compiuto 60 anni tra un mese, il 26 maggio, Salvatore Ruocco, il motociclista che ha perso la vita martedì scorso nel pauroso incidente che si è verificato lungo la ex statale 24. Era originario di Alpignano e viveva a Condove con la compagna. Martedì pomeriggio, poco prima delle 17, stava viaggiando in sella alla sua Honda Cbr 1000 nel tratto della ex statale che prende il nome di via Cuminie, nel tratto fra le rotonde e lo svincolo autostradale di Avigliana Ovest in direzione di Susa. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita in tutti i suoi dettagli. Sembra che nella direzione opposta stesse sopraggiungendo un trattore con rimorchio. Arrivato all’altezza di via Avigliana, il mezzo agricolo avrebbe quindi iniziato la manovra di svolta...

su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022