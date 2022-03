Villarfocchiardo: Nebbia, cane libero, cerca casa

Si chiama Nebbia, come il cane del nonno di Heidi. E, suo malgrado, senza rivivere in pieno le notorietà mondiale del cartone animato giapponese, è diventato un personaggio villarfocchiardese nei mesi scorsi. Suo malgrado, appunto. Perchè Nebbia è un pastore maremmano che amava prendersi la propria libertà e spesso fuggiva dall’abitazione del suo padrone, girovagando libero per le strade del paese. Una presenza ingombrante, non soltanto dal punto di vista della pur voluminosa stazza. Segnalazioni sui social, al Comune, e chi più ne ha più ne metta...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022