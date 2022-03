Antonia Petrone, la poesia modellata a forma di emozione

La passione per la poesia Antonia Petrone se la porta dietro fin da quando era ragazzina, quando arrivò in Italia dall’America. Nata nel ’79 a New York e rivolese da anni, Petrone è una traduttrice, interprete e insegnante di inglese per un’azienda. Le poesie che scrive però preferisce non tradurle. «Se un poeta mi chiede di tradurre la sua poesia lo faccio anche. Non ho tradotto tutte le mie, anche perché non ne ho avuto il tempo, ma sono un po’ restia. Siccome le poesie sono nate in una lingua, tradurre mi sembra un po’ forzato: la bellezza di sentire una poesia in lingua originale e sentire la musicalità tante volte fa più piacere che non sentirla tradotta», spiega mentre racconta il suo percorso letterario. La poesia la accompagna da sempre ed è il suo modo...

su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022