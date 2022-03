Personale sanitario: assunzioni e straordinari, la protesta alza il tiro

Per i sindacati lo sciopero è riuscito e ora l’appello affinché l’Asl To3 ascolti le istanze dei lavoratori del comparto sanitario si fa sempre più pressante, altrimenti sarà mobilitazione a livello regionale. Venerdì 25 marzo, in piazza Castello a Torino, oltre 200 lavoratori dell’Asl To3 hanno partecipato al presidio di protesta indetto Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Nursing Up, mentre l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi ha ricevuto per oltre un’ora una delegazione di operatori sindacali. «Dopo la bella prova di democrazia e partecipazione che si è vista venerdì a Torino - sottolineano in una nota congiunta Nino Flesia, Marina Maglio e Claudio Carlone della Fp-Cgil, Agnese Avaro della Cisl-Fp, Nazzareno Arigò e Domenico Albanese della Uil-Fpl, Rossano Campana...

su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022