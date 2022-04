«Fine emergenza, ma il Covid è fra noi»

«È un momento che viviamo tutti con grande partecipazione emotiva, attendevamo questa giornata da tempo e vogliamo viverla nel senso più corretto del suo significato: da una parte gioire per la fine dell’emergenza, dall’altra non pensare che il Covid sia stato cancellato dalla nostra vita per decreto. In Piemonte abbiamo attualmente l’incidenza più bassa d’Italia, ma non dobbiamo abbassare la guardia. I dati ci dicono che la situazione è buona, ma il virus c’è e dobbiamo continuare a stare attenti e insistere con la campagna vaccinale»: è il messaggio che il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha voluto lanciare ieri, giovedì 31 marzo, aprendo la conferenza stampa convocata in occasione della fine dello stato di emergenza nazionale per la...

Se attualmente il Piemonte è una delle regioni messe meglio a livello epidemiologico, valli e cintura “a naso” hanno un quadro ancora più confortante. L’ultimo rilevamento zonale effettuato su queste pagine (dati mappa Covid) risale al 24 febbraio: nell’arco di cinque settimane i positivi si sono ulteriormente ridotti dell’8,25 per cento, per un totale di 3126 casi e una riduzione di 281 in 35 giorni. E se è vero che il trend a livello nazionale vede da un paio di settimane un nuovo palpabile rialzo dei casi, significa quantomeno che valli e cintura hanno assorbito molto bene un eventuale incremento (ammesso che negli ultimi 15 giorni si sia effettivamente verificato un “rimbalzo” della curva). Il nostro territorio può dunque guardare con...

