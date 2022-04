Prezzi alle stelle: caro-vita insostenibile, fra guerra e pandemia

La guerra ora, e la pandemia prima, hanno gettato un ombra lugubre sulla produzione industriale di vari settori e, di riflesso, sul mercato all’ingrosso e al dettaglio. Le notizie che arrivano dalla televisione e dai giornali contribuiscono a creare un certo allarme sulla popolazione, ma quello che davvero tocca l’opinione pubblica ed ha un riflesso immediato sulla vita quotidiana sono i rincari che le due emergenze hanno portato anche in casa nostra. Lo si era già visto con il Covid 19, per arginare il quale e combattere il diffondersi del contagio, si erano messe in stand by diverse aziende e diversi settori nel campo del trasporto e della produzione. Manovre necessarie, ma non senza conseguenze. Il primo a dare segnali di soffocamento e mancanza d’aria era...

su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022