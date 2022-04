Bussoleno e Mompantero: «Le compensazioni Tav sono un ricatto»

La questione bolliva in pentola da tempo e ora è destinata a deflagrare politicamente: i comuni di Bussoleno e Mompantero (tra i beneficiari di una quota dei 18 milioni di euro destinati ai 13 interventi di compensazioni Tav per la sezione transfrontaliera, inseriti nella cosiddetta “priorità 2” e ancora da finanziare) alzano la voce contro quello che non esitano a definire “un ricatto” bello e buono da parte degli enti superiori, governo e Regione in testa. Un po’ quello che è successo al Comune di Susa qualche anno fa rispetto al teatro civico, e che infatti fece discutere non poco il movimento No Tav e l’allora giunta Plano. Con la differenza che mentre per Susa si trattava di fondi destinati al recupero di un bene storico-architettonico, all’interno di un iter...

Con la riunione di venerdì 1° aprile, l’Osservatorio Tav è ufficialmente ripartito nella versione targata Calogero Mauceri, nominato presidente qualche settimana fa in aggiunta all’incarico di commissario per la tratta nazionale. Ma il tavolo tecnico è ripreso senza l’Unione montana Valle Susa, che dal dicembre 2020 chiede invano di essere nuovamente ammessa tra i soggetti aventi titolo a farne parte. Una richiesta ora perorata dallo stesso sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, come da lui affermato durante la riunione che si è tenuta venerdì a Torino in piazza Castello, nell’aula del consiglio metropolitano, dove d’ora in avanti si terranno tutte le sedute dell’Osservatorio. Gli amministratori No Tav hanno espresso il loro disappunto per la...

