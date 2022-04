Il Covid lascia a secco le autolinee: «Mancano gli autisti»

Siamo ritornati in zona bianca, il picco della pandemia sembra ormai alle spalle anche se gli esperti si affrettano a consigliarci di non abbassare la guardia. Ma il mondo, in questi due anni, è profondamente cambiato. Nel nostro piccolo di individui, come nelle vicende più complesse della società. E c’è un settore di cui si parla poco ma dove gli effetti del virus, anche quelli a lunga scadenza, sono maggiori che in altri. È quello del trasporto delle persone su gomma, i pullman tanto per capirci. In valle sono tutte aziende private, alcune con una solida storia famigliare alle spalle, lunga ormai oltre mezzo secolo. Eppure la crisi c’è e si vede...

Su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022

